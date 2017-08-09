بالصور.. مقتل مواطن إثر تعرضه لطلقات نارية أمام منزله في سكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مقتل مواطن إثر تعرضه لطلقات نارية أمام منزله في سكاكا
لقي مواطن عشريني مصرعه، بعد تعرضه لطلقات متعددة من سلاح ناري أمام منزله بضاحية قارا في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف، أن مركز شرطة قارا تلقى بلاغا عن تعرض مواطن عشريني لطلقات متعددة من سلاح ناري أمام منزله بضاحية قارا عصر أمس، أدت إلى وفاته على الفور، مضيفا أنه جرى على الفور انتقال المختصين لموقع الحادث ورفع الآثار وإشعار النيابة العامة، كما جرى تعميد جهة الاختصاص بتكثيف التحريات والبحث؛ لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجاني.
لايكثر[ عدد التعليقات: 19111 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31658 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا الشر ومن به شر ,, آمين ,,
مواطنة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه لكن ارجعو الى اسباب هذا الفعل ! من الاسباب التي تؤدي الى مثل هذا القتل هو التهاون في تطبيق حدود شرع الله ومن امثلة ذلك قد تكون مشكلة شرف او دخول منزل وانتهاك محرمات والقاتل يعرف انه لو ادعى عليه سوف تكون المعاقبة سجن شهر او اسبوعين ويخرج بالواسطة وبعد خروجه يشهر بالعائلة وهذي تحصل كثير
خالد الشاعر[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 31 دقيقة
المفترض ان الدوله تاخذ اشد العقوبات على من يحمل سلاح اينا” كان
الدوله ولله الحمد امن وامان لماذا امتلاك السلاح