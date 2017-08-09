بالصور.. مقتل مواطن إثر تعرضه لطلقات نارية أمام منزله في سكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

لقي مواطن عشريني مصرعه، بعد تعرضه لطلقات متعددة من سلاح ناري أمام منزله بضاحية قارا في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، أمس الثلاثاء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف، أن مركز شرطة قارا تلقى بلاغا عن تعرض مواطن عشريني لطلقات متعددة من سلاح ناري أمام منزله بضاحية قارا عصر أمس، أدت إلى وفاته على الفور، مضيفا أنه جرى على الفور انتقال المختصين لموقع الحادث ورفع الآثار وإشعار النيابة العامة، كما جرى تعميد جهة الاختصاص بتكثيف التحريات والبحث؛ لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجاني.