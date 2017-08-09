النائب العام يتفاجئ بمساجين ومتهمين لم تنظر قضاياهم منذ 3 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تفاجأ النائب العام الشيخ سعود المعجب، بوجود عدد كبير من القضايا لمساجين ومتهمين لم تنظرها المحكمة منذ 3 سنوات، وذلك خلال جولة على عددٍ من فروع النيابة العامة بمختلف مناطق المملكة.

ورفع عدد من المساجين شكواهم للنائب العام بعد علمهم بجولاته على السجون وفروع النيابة؛ حيث أعيدت أكثر من 2000 قضية خلال الأسبوعين الماضيين للنيابة دون النظر فيها، فيما طلبت المحاكم من النيابة البحث عن صيغة تبرر هذا التأخير وهو أن يشمل السجناء العفو بعد سنوات من التعليق دون محاكمة.

ووعد النائب العام، أصحاب الشكاوى باتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تشدد على حفظ الحقوق الشرعية للجميع وعدم الاستهانة في هذا الأمر أبداً.