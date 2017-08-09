النائب العام يتفاجئ بمساجين ومتهمين لم تنظر قضاياهم منذ 3 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

النائب العام يتفاجئ بمساجين ومتهمين لم تنظر قضاياهم منذ 3 سنوات
تفاجأ النائب العام الشيخ سعود المعجب، بوجود عدد كبير من القضايا لمساجين ومتهمين لم تنظرها المحكمة منذ 3 سنوات، وذلك خلال جولة على عددٍ من فروع النيابة العامة بمختلف مناطق المملكة.
ورفع عدد من المساجين شكواهم للنائب العام بعد علمهم بجولاته على السجون وفروع النيابة؛ حيث أعيدت أكثر من 2000 قضية خلال الأسبوعين الماضيين للنيابة دون النظر فيها، فيما طلبت المحاكم من النيابة البحث عن صيغة تبرر هذا التأخير وهو أن يشمل السجناء العفو بعد سنوات من التعليق دون محاكمة.
ووعد النائب العام، أصحاب الشكاوى باتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تشدد على حفظ الحقوق الشرعية للجميع وعدم الاستهانة في هذا الأمر أبداً.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا كانوا مظلومين الله يخرجهم بالسلامة و إذا كانوا فاسدين الله يهديهم و يكفينا شرهم …
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اكبر عليكم بكل بساطه ويسر تقولونها ثلاث سنين يااارجال اذا واحد مايتحمل يوقف سراا ولا يوقف قدام اشارة مرور وانتم موقفينهم ثلاث سنين بدون محكوميه
والاخ ابو محمد واذاا هم فاسدين كلن ياخذ عقوبته يعني اذا هم مجرمين تتركه بدون محكوميه هذا ظلم اشد من الظلم نفسه
ويكون بعلمك تصريح هذا الشيخ للاعلام راح يتحاسب عليه والايام
مغرد[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 1 ساعة
تصريح غريبه يقول مثل هذا الشى يتخذها المغرضين ذرريعه ولحقوق الا نسان
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 1 ساعة
ردي على مبارك السرحاني كلامك عين الصواب وفعلا راح يتناسب هذا الشيخ
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 52 دقيقة
فعلا هناك ناس في السجون حتى لايوجد لهم احكام وهذا ظلم
وظلم عاقبة وخيمة على الفرد والمجتمع
اذا امرأة دخلت النار في هره حبستها
وهذا حيوان
فكيف بحبس انسان وحبس حريته دون حكم
فان كان على شي منه يجب ان يحاكم لايترك بهذا الطريقه في السجن
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1370 ] نشر منذ 15 دقيقة
ويقولون. بلد العدل. والمساواة. والانصاف. حرام. ما يحصل. للمواطن السعودي من ظلم واستهتار. لمكانته. وما خفي كان اعظم. وسجون المباحث. مليئة. بالمظاليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. بالزيود. ؟؟؟؟؟؟؟. اذا لم تحكموا بالعدل. سيسلط الله عليكم من جلدتكم من يسومونكم سوء العذاب. افيقوا.