مصرع شخصين في تحطم طائرة بسويسرا - صحيفة صدى الالكترونية

سويسرا(صدى):

لقي شخصان مصرعهم جراء سقوط طائرة خفيفة في بحيرة كونستانس، الواقعة على الحدود الألمانية السويسرية النمساوية.

وذكرت وسائل إعلام سويسرية، أن الطائرة كانت متجهة من مدينة زيورخ في سويسرا إلى مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، قبل أن تسقط في بحيرة كونستانس.

وأضافت أن فرق الإنقاذ السويسرية تمكنت من الوصول إلى حطام الطائرة على عمق 60 مترًا، دون أن تذكر سبب سقوطها في البحيرة.

واكتفت وسائل الإعلام بالقول إن الطيار يبلغ من العمر 74 عامًا، وأنه غادر سويسرا إلى هامبورج لإجراء مقابلة عمل، وأنه لقي مصرعه مع مرافق له على متن الطائرة.