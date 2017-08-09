تكليف د. الدخيني مديرا لمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة في منطقة الرياض الدكتور سطام بن عبد العزيز الشيحة، قرارا إداريا بتكليف الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني مديرا لمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم لمدة 6 أشهر .

وقدم د. الشيحة الشكر والتقدير لمدير المستشفى السابق الأستاذ وديع بن يوسف مراد على ما قدمه من جهود لخدمة أبناء محافظة الدلم .

وعبر د. الدخيني عن بالغ سعادته مقدماً شكره للقيادات الصحية بمنطقة الرياض، مثمناً هذه الثقة الكبيرة والتي ستنعكس باْذن الله على تقديم أرقى مستويات الخدمة والرعاية الصحية لاهالي محافظة الدلم ، سائلاً الله عز وجل التوفيق والنجاح.