 إسرائيل تـُواسي قطر: كِلانا محظور عليه عبور الأجواء السعودية ! - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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  3. إسرائيل تـُواسي قطر: كِلانا محظور عليه عبور الأجواء السعودية !

إسرائيل تـُواسي قطر: كِلانا محظور عليه عبور الأجواء السعودية !




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31658 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههه

,, يستاهل الضيق والتضييق من ضيع دليله ,,

[ عدد التعليقات: 12083 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههههههه

حلوه المواساه بين الاصحاب والحبايب

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله و أكبر يا هل المواساة محظور عليكم بسبب أفعالكم السيئة أنتم عنوان للإجرام و الاٍرهاب ويجب الحذر منكم حفظ الله المملكة العربية السعودية ذخراً للإسلام و المسلمين …

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