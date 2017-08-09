إسرائيل تـُواسي قطر: كِلانا محظور عليه عبور الأجواء السعودية ! - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 4 ساعات 383 3 فيديوهات متنوعة إسرائيل تـُواسي قطر: كِلانا محظور عليه عبور الأجواء السعودية !
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31658 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههه
,, يستاهل الضيق والتضييق من ضيع دليله ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12083 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههه
حلوه المواساه بين الاصحاب والحبايب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله و أكبر يا هل المواساة محظور عليكم بسبب أفعالكم السيئة أنتم عنوان للإجرام و الاٍرهاب ويجب الحذر منكم حفظ الله المملكة العربية السعودية ذخراً للإسلام و المسلمين …