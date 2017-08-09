 عدنان جستنية: هناك حملة هلالية ضد التحكيم لخدمة النادي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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عدنان جستنية: هناك حملة هلالية ضد التحكيم لخدمة النادي




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 ساعات

صارت شمة بخاري
عادة كل سنه
اتمنى عزل جميع الاعلاميين قصدي المشجعين
ملينا من الكذب وتشكيك
وخاصه كبار السن
نبغى اعلاميين متعلمين مثقفين
يحترمون اقلامهم والسنتهم
وان شاء الله الدوري هلالي

[ عدد التعليقات: 1370 ] نشر منذ 21 دقيقة

البقرديه. بدأوا. شن. حملة على الحكام. وإدارة عزت على الأندية. لمصلحة الهلال.

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