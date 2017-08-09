أمانة الحدود الشمالية توقف 47 عاملا عن العمل خلال شوال - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز عبدي، أن إدارة صحة البيئة قامت بـ 210 جولة تفتيشية خلال شهر شوال، مرورا على 1598 محلا.

وأضاف أن إدارة الصحة وجهت إنذارات بعدد 84 ومخالفات بعدد 85 مخالفة وإغلاق محلا واحدا، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الغرامات بلغت 75620 ريالا، كما أن الكميات المصادرة بلغت 333.5 كيلو مواد غذائية ومستحضرات سوائل 70 لترا.

وأوضح، أن ما يخص المواد الغذائية فقد تم أخذ 259 عينة المطابق منها للمواصفات عدد 249 عينة وغير مطابق عدد 10 عينة، وعدد عينات الماء المأخوذة 87 عينة جميعها مطابقة للمواصفات، وبلغ عدد العمال الذين تم إيقافهم عن العمل 47 عاملاً .