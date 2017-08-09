تعرف على موعد طرح العملات المعدنية الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على موعد طرح العملات المعدنية الجديدة
كشفت مصادر، عن استعداد البنوك لطرح الإصدار السادس من العملة المعدنية الجديدة خلال أيام، موضحة أن البنوك وفرت آلات خاصة لعد العملات المعدنية تمهيدا لطرحها للتداول.
وأكدت المصادر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اشترطت توفير آلات لعد العملات المعدنية، قبل طرح الإصدار الجديد منها خلال الأيام المقبلة.
ويتضمن الإصدار المعدني من العملة الجديدة فئة: ” هللة، و5 هللات، و25 هللة، و50 هللة، وريال، وريالين “، وسيتم إحلالها محل الريال الورقي تدريجيا، ويصل العمر الافتراضي للعملة المعدنية إلى نحو 20 عاما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31658 ] نشر منذ 3 ساعات
ليت مايكونن ثقال ولهن قرقشه ,,
لايكثر[ عدد التعليقات: 19111 ] نشر منذ 2 ساعتين
على خير
مغرد[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام يعنى الى يمشى تسمع له صوت كانه حصان يعنى الحرامى يسرقها ينفضح
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
نحطهم بكيس مثل المسلسلات التاريخيه