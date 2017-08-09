تعرف على موعد طرح العملات المعدنية الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن استعداد البنوك لطرح الإصدار السادس من العملة المعدنية الجديدة خلال أيام، موضحة أن البنوك وفرت آلات خاصة لعد العملات المعدنية تمهيدا لطرحها للتداول.

وأكدت المصادر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اشترطت توفير آلات لعد العملات المعدنية، قبل طرح الإصدار الجديد منها خلال الأيام المقبلة.

ويتضمن الإصدار المعدني من العملة الجديدة فئة: ” هللة، و5 هللات، و25 هللة، و50 هللة، وريال، وريالين “، وسيتم إحلالها محل الريال الورقي تدريجيا، ويصل العمر الافتراضي للعملة المعدنية إلى نحو 20 عاما.