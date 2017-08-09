ترامب يهدد كوريا الشمالية بـ" النار والغضب " - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب يهدد كوريا الشمالية بـ” النار والغضب “
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، بتعرضها لـ” النار والغضب ” إذا استمرت بتهديدها للولايات المتحدة.
وقال ترامب في معرض رده على سؤال صحفي وجه إليه أثناء عطلته التي يقضيها في ملعب الغولف الخاص به بولاية نيوجيرسي: ” من الأفضل لكوريا الشمالية عدم توجيه المزيد من التهديدات للولايات المتحدة، لأنها ستوجه النار والغضب التي لم يشهدها العالم من قبل “.
وأكد ترامب أن كوريا الشمالية ستواجه ” بنار وغضب وقوة لم يواجه العالم مثلها من قبل”.
يأتي تهديد الرئيس الأمريكي عقب تقارير أمنية تداولتها وسائل إعلام، تحدثت عن قدرة كوريا الشمالية على تثبيت رأس نووي حربي في الصواريخ البالستية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31658 ] نشر منذ 3 ساعات
اترك عنك ,,
,, اظن كلامك طاير باالهواء ,, من عهد اوباما وانتم تهددون وانتم تزحفون ورا ,,
,, حتى إيران تهددكم ,, ولا رديتوا إلا بفقرعات الكلام ، مثل زبد الصابون ، ينتفخ وينفضخ على فشوش ,, لاشي ,,
قتيل الرمش[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 2 ساعتين
كوريا الشمالية تبغى تشغل بالتهديدات امريكا علشان ايران تاخذ راحتها على العرب و دول الخليج .
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1819 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون في عون هذا العالم, فكلاهما علة من العلل التي صبت عليه , فهم ولدو وفي حلوقهم ملعقة من ذهب ولا يهمهم من عاش اوفني , ويطلقون الكلام على عواهنه , ولذلك يهذر كلاهما بكلام يثير الحروب ويطلقونه ببساطه وهم يتسلون بلعبة الغولف وربما يكون المثل صادقا حين قال (أعدّوا لكلب السوء كلبا يعادله )