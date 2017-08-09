ترامب يهدد كوريا الشمالية بـ" النار والغضب " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، بتعرضها لـ” النار والغضب ” إذا استمرت بتهديدها للولايات المتحدة.

وقال ترامب في معرض رده على سؤال صحفي وجه إليه أثناء عطلته التي يقضيها في ملعب الغولف الخاص به بولاية نيوجيرسي: ” من الأفضل لكوريا الشمالية عدم توجيه المزيد من التهديدات للولايات المتحدة، لأنها ستوجه النار والغضب التي لم يشهدها العالم من قبل “.

وأكد ترامب أن كوريا الشمالية ستواجه ” بنار وغضب وقوة لم يواجه العالم مثلها من قبل”.

يأتي تهديد الرئيس الأمريكي عقب تقارير أمنية تداولتها وسائل إعلام، تحدثت عن قدرة كوريا الشمالية على تثبيت رأس نووي حربي في الصواريخ البالستية.