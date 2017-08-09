بالصور.. أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعًا من المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بقاعة الاستقبال بقصر الإمارة مساء أمس الثلاثاء، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اللـــَّه – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية .

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.