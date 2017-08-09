زلزال بقوة 6.3 درجة يهز الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات منطقة في شمال غربي الصين، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، تبعته هزتان ارتداديتان، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

ووقع الزلزال في منطقة نائية قرب الحدود مع كازاخستان، وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 63.6 كلم جنوب غرب منطقة تودوك في الصين، وعلى عمق 25 كلم، ولم ترد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

وضربت المنطقة بعد دقائق هزتان ارتداديتان صغيرتان، الأولى بقوة 5.2 والثانية بقوة 5.3 درجات.

وحدثت الهزات بعد ساعات على وقوع زلزال قوي آخر في جنوب غربي الصين في وقت متأخر من الثلاثاء، تخشى السلطات أن يكون قد أدى إلى مقتل نحو 100 شخص.

وذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية، أنه تم تأكيد مقتل 9 أشخاص حتى الآن وإصابة 164 آخرين في زلزال الثلاثاء، كما تضرر أكثر من 130 ألف منزل، في أرقام أولية للكارثة التي وقعت في منطقة نائية من مقاطعة سيتشوان.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى “بذل كل الجهود للإسراع في تنظيم أعمال الإغاثة وإنقاذ الجرحى”، بحسب الوكالة.