ريال مدريد ينفي رحيل جاريث بيل - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

نفى فلورينتو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، الأنباء التي ترددت حول رحيل اللاعب الويلزي جاريث بيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيريز: ” جاريث بيل لاعب لريال مدريد ونحن راضون عنه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم “.

وأضاف: ” كما قلت عندما فزت بدوري أبطال أوروبا، إن من الأفضل ألّا نفعل شيئًا ونواصل بما لدينا من عمل وجهد مثلما قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق “.

وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة حول رحيل بيل عن صفوف الفريق الكروي بعدما تلقى عرضًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي للعب ضمن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.