قلق دولي إزاء تفشي مرض الكوليرا في جنوب السودان - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

أعربت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء النازحين وغيرهم من المجموعات الضعيفة مثل الأطفال مع قدوم موسم الأمطار واستمرار تفشي مرض الكوليرا في جنوب السودان.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون في تصريح صحفي، إن تفشي وباء الكوليرا استمر خلال موسم الجفاف، وسيزداد سوءا خلال موسم الأمطار.

وأضافت: ” في جنوب السودان، كانت إمكانية الوصول دائما مشكلة بسبب انعدام الأمن، والآن مع قدوم موسم الأمطار فلا يمكن الوصول إلى ستين في المائة من البلد عبر الطرق بسبب تدهور الأحوال الجوية “.

وتحاول منظمة الصحة العالمية التصدي لسوء التغذية الحاد بإرسال مجموعات من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للملاريا إلى المستشفيات والمراكز الصحية.