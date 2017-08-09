إصابة 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

شنت إسرائيل، قصفا جويا على موقع عسكري شمالي غزة، مساء أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة جراء القصف الإسرائيلي.

واستهدف القصف موقعا عسكريا تابعا لكتائب ” القسام “، في بلدة بيت لاهيا شمالي غزة، في وقت قصير من سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، في منطقة مفتوحة خارج مدينة عسقلان الساحلية، دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

وقبل سقوط الصاروخ بلحظات، دوت صافرات الإنذار في المناطق الجنوبية من إسرائيل المتاخمة لقطاع غزة.