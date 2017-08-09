بالفيديو.. مسن يبكي فرحا لقبول أمير حائل دعوته لحضور وليمة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مسن يبكي فرحا لقبول أمير حائل دعوته لحضور وليمة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل مواطن مسن بعد قبول الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، دعوته لحضور وليمة على شرفه.
وأظهر الفيديو، الأمير عبدالعزيز وهو يجلس مع المسن داخل خيمة، ووعده الأمير بقبول دعوته والحضور إليه وتبادل الحديث معه، ما جعل المسن يذرف الدموع فرحا ويدعو للأمير وإخوانه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31658 ] نشر منذ 4 ساعات
اهل الكرم والصخا ,, الف الف نعم فيهم ,,
,, والأمير طول الله عمره ويسر له امره ، ماعاف عزيمته ولا كسر بخاطره ، وهذا قمة التواضع من حكامنا الله يعزهم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12083 ] نشر منذ 4 ساعات
ما اتصور ان الموضوع عزيمه على وليمه يمكن كان لرجل حاجه او مضلمه و وعده الامير ان ينجزها فبكى فرحا لمساعدة الامير له في حاجته
مغرد[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ويلى على الشايب قطع قلبى يوم بكا الله يجزيك خير يا سمو الا مير ونقول للمغرضين شوفوا حكا منا فى قمت التواضع موتوا بغيضكم اسئل الله ان يديم على هذا البلد حكم ال سعود واسئل الله ان ينتقم ممن اراد بهم سوئا كلنا فدائا لا ال سعود وجزيت خيرا يا سمو الا مير المتواضع وهذا ما عهدناه منكم يا حكا منا