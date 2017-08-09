بالفيديو.. مسن يبكي فرحا لقبول أمير حائل دعوته لحضور وليمة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل مواطن مسن بعد قبول الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، دعوته لحضور وليمة على شرفه.

وأظهر الفيديو، الأمير عبدالعزيز وهو يجلس مع المسن داخل خيمة، ووعده الأمير بقبول دعوته والحضور إليه وتبادل الحديث معه، ما جعل المسن يذرف الدموع فرحا ويدعو للأمير وإخوانه.