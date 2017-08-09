وفاة عميد متقاعد وزوجته وابنته في حادث تصادم مروع بتنومة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

توفي عميد متقاعد وزوجته وابنته في حادث مروري مروع، شمال محافظة تنومة بمنطقة أبها، وشيعت جنازة المتوفين الثلاثة من الجامع الكبير بمحافظة النماص.

وأوضح أقارب المتوفين، تفاصيل الحادث الذي وقع يوم الإثنين الماضي، مبينين أن التصادم بين 5 سيارات وحدث لعدم وجود جزيرة في منتصف الطريق تفصل بين المسارين، وكان الضحايا يستقلون سيارة من نوع ” جيمس “.

وأضافوا أن مرور تنومة تمكن من إيقاف قائد إحدى السيارات الخمس التي تعرضت للحادث، وتمت الصلاة على العميد المتقاعد سعيد مبشر العمري وزوجته وابنته، ودفنهم بعد الصلاة عليهم بمحافظة النماص.