إنهاء تعاقد منى بعلبكي مع جامعة الحدود الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر، عن إنهاء جامعة الحدود الشمالية، التعاقد مع الأكاديمية اللبنانية منى بعلبكي، على خلفية اتهامها ببيع أدوية منتهية الصلاحية لمرضى السرطان في لبنان.

وأضافت المصادر، أن القرار تم اعتماده من قبل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مدير الجامعة بتعليمات من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، للتحقيق في طريقة التعاقد مع الأكاديمية المتهمة في بلادها ببيع أدوية منتهية الصلاحية لمرضى السرطان.

وأوضحت المصادر، أن بعلبكي تم تجديد عقدها لعام إضافي بمميزات أقل من عقدها السابق الذي امتد لثلاث سنوات، قبل أن تصدر اللجنة قرارها بإنهاء التعاقد معها، وتعمل اللجنة حاليا على استكمال التقارير والرفع بكل تفاصيل آلية التعاقد معها لتسليمها لأمير الحدود الشمالية، وفقا لصحيفة الرياض.

ومن جانبها، أكدت الأكاديمية والصيدلانية منى بعلبكي، أن التعاقد معها من قبل الجامعة تم بالطرق النظامية بعد تصديقها كل الأوراق، كما أنها تحمل شهادة مصنفة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صالحة حتى عام 2020، مضيفة أن قضيتها في لبنان انتهى التحقيق فيها من قِبل وزير الصحة اللبناني السابق، وأنها تنتظر استجواب القضاء اللبناني لها، مؤكدة أنها لم ترتكب جريمة قتل أو سرقة.