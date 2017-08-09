باكستان تستدعي نائب السفير الهندي للاحتجاج على القصف في كشمير - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس الثلاثاء، نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد جي بي سينغ للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار وقصفها قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ما أدى إلى مقتل امرأة باكستانية وإصابة أخرى بجروح.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج تطالب الجانب الهندي باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار، والكف عن استهداف المدنيين الأبرياء.

وحث البيان القوات الهندية بضبط النفس وعدم تصعيد التوتر العسكري عبر الخط الفاصل في إقليم كشمير.