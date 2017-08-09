القبض على 5 أشخاص بتهمة إشعال الحرائق بمناطق باجة في تونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

القى الأمن التونسي القبض على، 5 أشخاص عدوا من المورطين في اندلاع حريق بجبل ” الأحرش ” بمناطق باجة شمال غرب تونس الأسبوع الماضي .

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس الثلاثاء، إنه تم القبض على خمسة أشخاص يعتقد أنهم ممن تسببوا في اندلاع الحرائق، مشيرة إلى أنه تم إحالة ملفاتهم للقضاء لاستكمال إجراءات محاكمتهم .

وعلى جانب آخر، عاودت الحرائق الاشتعال في منطقة برقو من محافظة سليانة القريبة منذ مساء أمس لتأتي على عشرات الهكتارات من الغابات والمحاصيل الزراعية .