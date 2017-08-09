بالفيديو.. سرق سيارة في لحظات من أمام بقالة بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة سرقة سيارة وانيت، بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل ودخل إلى البقالة للشراء، في قرية القرين شرق الأحساء.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة، حادثة السرقة في عدة ‏ثوانٍ معدودة، حينما انتهز شابان كانا يستقلان دراجة نارية، ترك القائد السيارة على وضع التشغيل حيث ترجل أحدهما من الدراجة، وركب السيارة وهرب بها، ليخرج صاحب السيارة من البقالة راكضا خلف سيارته حتى أن ابتعدت السيارة بسرعة عالية.