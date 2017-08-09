مكافحة المخدرات: قرار بالقبض على فنان أدى رقصة " الداب " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات عبد الإله بن محمد الشريف، عن صدور تعليمات باتخاذ الإجراءات النظامية بحق أحد الفنانين الذي أدى رقصة ” الداب ” التي ترمز إلى تعاطي مادة ” الحشيش ” المخدرة.

وأوضح أن الفنان المتواجد خارج المملكة حاليا سيخضع للإجراءات المتبعة تجاه المخالفين لأنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وكانت مكافحة المخدرات، قد ألقت القبض على أحد المنشدين بعد أدائه للرقصة الممنوعة على خشبة المسرح في مهرجان بمحافظة الطائف، وكررت تحذيراتها على مدى الأيام الماضية من ارتكاب أي ممارسات أو إيحاءات تدعو إلى تعاطي المخدرات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المخالفين من المشاهير وغيرهم.