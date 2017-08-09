بالفيديو والصور.. موقف إنساني من أمير عسير تجاه يتيما منع من دخول حفل تكريم الأيتام - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا يوثق حدوث موقف مؤثر خلال حفل تكريم الأيتام في منطقة عسير الذي رعاه الأمير فيصل بن خالد.

وأظهر الفيديو، استقبال الأمير فيصل بن خالد، لطفل يتيم في نهاية الحفل، بعدما أعلن مقدم الحفل أن اليتيم تأخر عن الحضور، ليُمنع من الدخول لبدء الحفل، ما دفعه للانخراط في البكاء، ليتفاعلوا مع حالته حتى سمحوا له بالدخول ومقابلة الأمير الذي صافحه واحتضنه، قبل ينخرط الطفل في البكاء متأثرا بالموقف، ويكفكف الأمير فيصل دموعه، في لفتة أبوية حانية.