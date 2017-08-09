الرئيس المصري ونظيره القبرصي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس أناستسيادس، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وأكد الرئيسان خلال الاتصال، أهمية الحفاظ على وتيرة انعقاد هذه الآلية، ومتابعة مشروعات التعاون الثلاثي، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الدول الثلاث، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك .