‏احتراق جهاز تسخين طائرة الخطوط السعودية قبل إقلاعها من جدة - صحيفة صدى الالكترونية

احتراق جهاز تسخين طائرة الخطوط السعودية قبل إقلاعها من جدة
أعادت الخطوط السعودية، أمس الثلاثاء، الرحلة المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم إلى موقف الطائرات لتقديم الإسعافات الأولية لراكبين المتأثرين من استنشاق الدخان من أحد أجهزة مطبخ الطائرة.
وأوضحت الخطوط السعودية، أنه خلال سير الطائرة على الممر الأرضي قبل الإقلاع لاحظ طاقم الطائرة انبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل الطائرة، فقام قائد الطائرة بالعودة إلى موقف الطائرات حيث تم إنزال الركاب البالغ عددهم ٢٥١ راكبا بشكل طبيعي من الطائرة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لحالتين بسبب استنشاق الدخان.
abdul[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحمد لله علي سلامة الركاب والطاقم. في اغسطس ١٩٨٠ وقعت مشكلة مشابهة علي احدي الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية المتجهة من الرياض الي جدة. ومع ان كبتن الطائرة استطاع بالعودة الي المطار بالسلامة الا ان ابواب الطائرة لم ينفتح لمدة ٣٠ دقيقةا والطائرة جاثمة علي المدرج. وكانت النتيجة مأساوية ان جميع الركاب والطاقم ويقدر عددهم ب ٣٣٠ شخصا ماتوا جميعا خنقا بالدخان. رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته.