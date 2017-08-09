‏احتراق جهاز تسخين طائرة الخطوط السعودية قبل إقلاعها من جدة - صحيفة صدى الالكترونية

العنود العتيبي(صدى):

أعادت الخطوط السعودية، أمس الثلاثاء، الرحلة المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم إلى موقف الطائرات لتقديم الإسعافات الأولية لراكبين المتأثرين من استنشاق الدخان من أحد أجهزة مطبخ الطائرة.

وأوضحت الخطوط السعودية، أنه خلال سير الطائرة على الممر الأرضي قبل الإقلاع لاحظ طاقم الطائرة انبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل الطائرة، فقام قائد الطائرة بالعودة إلى موقف الطائرات حيث تم إنزال الركاب البالغ عددهم ٢٥١ راكبا بشكل طبيعي من الطائرة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لحالتين بسبب استنشاق الدخان.