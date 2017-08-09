ضبط ومصادرة أدوية ومخاليط عشبية غير مرخصة بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، حملة موسعة مساء أمس الثلاثاء، على منطقة المسفلة شملت محلات بيع الخردوات التي خالفت أنشطتها المرخصة ودمجت بيع المخاليط العشبية والأدوية الشعبية دون ترخيص.

وصادرت الحملة، مصادرة كميات كبيرة من الأعشاب والزيوت والمخاليط الشعبية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح مدير عام صحة البيئة منصور بن سعيد بالبيد، أن لجنة مكافحة ظاهرة بيع الأعشاب نفذت مؤخرا العديد من الجولات الميدانية ضمن نشاطها في مراقبة الأسواق ومحلات العطارة والباعة الجائلين وبائعي الأدوية والأعشاب المخالفين والقضاء على هذه الظواهر السلبية التي تشكل خطرا على الصحة العامة، مؤكدا أن الأمانة حريصة على متابعة هذه الأنشطة ومنع بيع وتداول الأدوية والتركيبات الشعبية مجهولة المصدر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على حياتهم .

وقال فهد عسيري رئيس لجنة مكافحة ظاهرة بيع الأعشاب، إن اللجنة قامت بجولة موسعة على منطقة المسفلة، وبمشاركة الصيدلي فهد القرشي وعدد من المختصين ، شملت محلات بيع الخردوات الذين يقومون ببيع المخاليط العشبية والأدوية دون تراخيص ، حيث تم ضبط اكثر من 19 محل مخالف، أغلقت منها 4 محلات لوجود محظورات عشبية وطبية تؤثر سلبا على صحه الإنسان، كما تم ضبط ومصادرة أكثر من 21.000 عبوة كحل من نوع راني والاثمد والحرمين المخلوطة والتي تحتوي على ماده الرصاص التي تسبب تلف لشبكية العين، وضبط اكثر من 13.500 عبوة مخاليط وأعشاب جنسية وأعشاب لأمراض القلب والكبد والقولون والسكر والبهاق جميعها ادعائات طبية ، ومصادرة 140 عبوة مخلوط عشبي يحمل ادعاء بأنه للإنجاب ، بالاضافة الى مصادرة كميات كبيرة من حجر ” الفك ” الذي يدعي مروجوه انه لفك السحر والزواج والطلاق ، وتمت إحالة العماله المخالفة للجهه المختصه واغلاق المحلات لمده 15 يوم .

وأكد بالبيد، أن الأمانة حريصة على اتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة السلبية ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة ، منوهاً بالجهود التي تبذلها اللجان الميدانية والتعاون المثمر في تحقيق المصلحة العامة ، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بالابلاغ عن طريق عمليات الامانه 940 عن اي مخالفه تضر بصحة الانسان لمثل تلك المحلات ، ومحذراً في ذات الوقت من استخدام المركبات والمخاليط العشبيه التي تباع في محلات العطاره ومحلات بيع الخردوات .