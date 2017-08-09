تعليم مكة ينهي استعداداته لاستقبال معلمي ومعلمات حركة النقل الخارجي - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، استعداداتها لإجراءات استقبال معلمي ومعلمات النقل الخارجي، حيث رحبت بكافة المعلمين والمعلمات المنقولين لها في حركة النقل الخارجي لهذا العام داعيةً إياهم إلى ترتيب رغباتهم في النقل الداخلي وفق ما يناسبهم خلال الفترة المحددة لإدخال الرغبات وذلك عن طريق حساب المعلم في نظام نور .

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ سلمان السلمي، أن النظام أتاح إدخال وترتيب رغبات النقل الداخلي بدءًا من مساء أمس الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الحالي، مبينًا أن المعلم سيجد جميع شرائح النقل في القطاع المنقول له وعليه أن يعيد ترتيبها بما يناسبه وفي حال عدم ترتيبها سيتولى البرنامج الإلكتروني توجيه المعلم وفق الاحتياج ووفق ترتيب وتسلسل الشرائح الموجود في البرنامج.

وأبان، أن حركة النقل الداخلي ستُجرى عبر نظام نور لأول مرة بعد تهيئة وتطوير النظام بما يتوافق مع آليات وعناصر مفاضلة النقل الداخلي.