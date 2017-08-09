فضائح الجرذان: حكومة الثني وطاقم التمريض من أوغندا - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 8
أغسطس
لأنه ثني .. ماانت تقول الثني ؟؟
,, خلاص ثني ، ويضحي بعد .. عيد الأضحى جاي ، سِنّْ السكين وشوف شغلك ,,
مقدمات لتنصيب الجنرال عفتر ملكا لليبيا… يا حليلة الحكومات العسكرية العربية.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 31636 ] نشر منذ 2 ساعتين
لأنه ثني .. ماانت تقول الثني ؟؟
,, خلاص ثني ، ويضحي بعد .. عيد الأضحى جاي ، سِنّْ السكين وشوف شغلك ,,
abdul[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 32 دقيقة
مقدمات لتنصيب الجنرال عفتر ملكا لليبيا… يا حليلة الحكومات العسكرية العربية.