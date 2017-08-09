رئيس الوزراء العراقي يعلن عن مفاوضات قائمة مع دولة الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات جارية مع دولة الكويت لحسم ملف التعويضات الكويتية وهو البند الأخير الذي يعيق خروج العراق من طائلة البند السابع للامم المتحدة.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية، أن حيدر العبادي قال في مؤتمر صحفي ان ” العراق حسم ملف النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة ولم يتبق ما يعيق خروجه من طائلة البند السابع الا التعويضات العراقية المستحقة لدولة الكويت ” .

وأضاف ” هناك تفاوض الأن في الوقت الحاضر مع الكويت في هذا المجال وقد تم مناقشة الموضوع اثناء زيارتي الاخيرة للكويت ” .

وتابع ” لقد جاء وفد كويتي وزار العراق لهذا الغرض كما يوجد الان وفد عراقي لبحث الموضوع ذاته ” معربا عن امله بحسم الملف والانتهاء منه بالكامل ليخرج العراق من الفصل السابع بشكل مطلق .

ولم يكشف العبادي عن تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها كما لم يتطرق الى طبيعة الوفود التي تتفاوض بخصوصها في الوقت الراهن.

وكان العراق قد انهى قبل ايام ملف النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة والتي اطلقت بدورها مستحقات مالية للعراق كانت محتجزة لديها لحين حسم الملف.