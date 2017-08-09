الجيش الوطني اليمني يحرر منطقة غرب تعز من الانقلابيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، منطقة مدارات غرب مدينة تعز في ظل تراجع ميليشيا الحوثي وصالح باتجاه مفرق شرعب إثر معارك عنيفة بين الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله، إن المواجهات قتل فيها 5 من الميليشيا الانقلابية وشهدت تفجير مخزن أسلحة وإحكام السيطرة على منطقة مدارات المحاذية لمصنع السمن والصابون.

وأضاف إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع الميليشيا الانقلابية في تبة الضنين ونقطة الهنجر ومفرق شرعب وكبدتها خسائر فادحة.

وأكد المصدر أن العملية العسكرية مستمرة حتى تطهير جميع المناطق في الجبهة الغربية، وصولاً إلى مفرق المخأ حيث ترابط قوات الجيش الوطني بعد تحرير معسكر خالد بن الوليد في إطار خطط وتنسيق مع التحالف العربي لفك الحصار عن مدينة تعز.