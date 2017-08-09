إسرائيل تسمح لرجال أعمال من القدس الشرقية بزيارة غزة - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

ستسمح إسرائيل لرجال الأعمال الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة لزيارة قطاع غزة لأول مرة منذ سنين، حسبما أعلنت هيئة تابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، التي تشرف على الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنها ستسمح لعدد قليل من رجال قطاع الأعمال من القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها في 1967 بالاستثمار في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

وتسيطر إسرائيل على معظم منافذ الدخول والخروج من القطاع الفلسطيني، كما تفرض حصاراً خانقاً عليه منذ نحو عقد.

وقالت الهيئة الإسرائيلية في بيان بالعربية على صفحتها في موقع فيس بوك، مساء الإثنين، إنه ” يسمح الدخول لرجال أعمال وغيرهم ممن يريدون تحسين وتعزيز الاقتصاد والبنى التحتية والظروف الإنسانية في قطاع غزة ” .