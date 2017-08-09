خبير عقاري ينصح العملاء بفهم نظام الإيجارة قبل التوقيع على القروض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر الخبير العقاري، فهد العوين، الراغبين في الحصول على قرض عقاري، من أن يوقعوا على العقود دون فهم نظام الإيجارة.

وأشار في مقطع فيديو متداول على موقع اليوتيوب، إلى الفرق بين نظامي الإيجارة والمرابحة، اللذين تقدمها البنوك التجارية للراغبين في الحصول على قرض عقاري.

كما شدد فيه على أهمية الإيضاح من قبل موظفي البنوك على توضيح ذلك للعملاء؛ وأن لا يقوم العميل بالتوقيع إلا بعد فهم نظام الإيجارة .

الجدير بالذكر إن هناك أكثر من 350 عميلاً تقدموا بشكوى ضد البنوك بسبب نظام “ السايبر ” والذي له علاقة بقرض الإيجارة .