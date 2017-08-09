الهلال يخوض مرانه الرئيسى تحضيرًا لمواجهة الفيحاء - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

خاض لاعبو فريق الهلال مرانهم الرئيسي اليوم الثلاثاء استعداداً للقاء الفيحاء في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري جميل للمحترفين والمقرر لها الخميس.

وتركز المران على الجوانب الفنية حيث طبق الجهاز الفني في بداية المران عدداً من التدريبات الفنية وعمد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها باللقاء وفرض الجهاز الفني للفريق مناورة على كامل مساحة الملعب مع الفريق الأولمبي.

وفي سياق متصل شارك محمد كنو في الجزء الأول من المران قبل أن يكمل مرانه بالركض وينهي فريق الهلال يوم الأربعاء تحضيراته للقاء الفيحاء بمران مغلق يقام مساء الأربعاء.