مستشار قانوني منتقدًا حركة النقل الخارجي: لم تلبِ رغبات 75‎%‎ من المعلمين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

جدد المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي، الانتقاد حول حركة النقل الخارجي لهذا العام؛ واصفًا إياها لم تلبِ رغبات 75‎%‎ من المعلمين والمعلمات، مطالبًا وزارة التعليم بعد رصد ملاحظات ومآخذ قانونية على عملية الحركة بالشفافية وتعديل الأخطاء ومراعاة الجوانب الإنسانية والأسرية للمعلمين والمعلمات، بإصدار حركة إلحاقية تصحيحية في حال وجود مظالم حتى لا تضطر الجميع إلى إقامة دعاوى ضدها أمام المحاكم الإدارية.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه أمس أغلب إدارات التعليم بفتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي للمنقولين إليها في حركة النقل الخارجي.

وقال الجطيلي في حلقة من برنامج المرصد على القناة الاقتصادية أمس ناقشت ملف التعليم وحركة النقل الخارجي: من ناحية قانونية وإنسانية حركة النقل الخارجي هذا العام لم تلبِ احتياجات تقريبًا ثلاثة أرباع المتقدمين على النقل الخارجي، نحو 75‎%‎ من المعلمين والمعلمات طالبي النقل لم تلبِ رغباتهم.