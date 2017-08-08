ريال مدريد يتوج بالسوبر الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

افتتح ريال مدريد موسمه بتحقيق كأس السوبر الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب ” فيليب آرينا ” التابع للعاصمة المقدونية سكوبيه.

تبادل كلا الفريقين الهجمات الخجولة في أول 10 دقائق، دون أن يتعرض أي حارس لاختبار حقيقي، وظل الوضع كما هو عليه إلى أن أظهر النادي الملكي أنيابه، في ركلة ركنية، أرسلها الألماني الأنيق توني كروس على رأس زميله البرازيلي كاسيميرو الذي قابل الكرة، بضربة رأسية من على خط منطقة الست ياردات، لكن من سوء طالعه، أنابت العارضة عن الحارس دافيد دي خيا في رد الكرة.

مع الوقت، ذهبت السيطرة للريال، ووضح ذلك من خلال استحواذ الثلاثي توني كروس، مودريتش وكاسيميرو على أم المعارك، بدعم من الساحر إيسكو، في المقابل تراجع ماتيتش وأندير هيريرا إلى الوراء، لمساعدة خماسي الدفاعي لوقف الزحف الأسود على الحارس دي خيا، إلا أنهم استفاقوا على هدف بطل دوري الأبطال الأول.

وجاء الهدف بعد وابل من التمريرات القصيرة، التي انتهت بإعادة بالخطأ من قبل الدفاع، لتذهب إلى المدافع الأيمن كاربخال، الذي غالط ثلاثي قلب الدفاع بتمريرة ساقطة، على إثرها انفرد كاسيميرو بالحارس الإسباني، ثم غالطه بلمسة واحدة بالقدم اليسرى، ذهبت أقصى الزاوية اليسرى للحارس المغلوب على أمره، لتُعلن الدقيقة 24 تقدم الريال بأولى الأهداف.