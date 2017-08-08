مواطن يدعي مكافأة فندق له بزجاجة خمر على أمانته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

روى شاب سعودي واقعة حدثت له أثناء إقامته في فندق ” فيرمونت ” بالقاهرة، حيث عثر على مبلغ مالي كبير في مصعد الفندق وسلمه للمسؤول، فقدموا له مكافأة لم يتوقعها.

وأوضح الشاب أنه أثناء إقامته في الفندق عثر على محفظة نقود نسائية بها أغراض ومبلغ 13 ألف دولار، وأنه سلمها لمسؤول الأمن بالفندق، الذي شكره بشدة، على أمانته وحرصه على إرجاع المبلغ لصاحبته، وأنه عند عودته ليلا إلى غرفته بالفندق، فوجئ بهدية لم يتوقعها ‏من إدارة الفندق، حيث تركوا له زجاجة خمر “ويسكي”.

وأضاف الشاب أنه استنكر هذا التصرف منهم، وأنه اتصل علي المدير، وأبلغه أنه لا يشرب الخمور، ولا يريد هذه الهدية، فقال له إنه يمكنه أن يهديها لأي شخص يعرفه، مشيرًا إلى أن الفندق منحه كذلك هدية إقامة لمدة يومين مجانا بالإفطار، تقديرا لما قام به.

ونفي مدير قطاع التسويق لفندق “فيرمونت نايل سيتي” في القاهرة مجدي جميل، صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول، من أن الفندق كافأ الشاب السعودي بزجاجة خمر إزاء أمانته، وأن ما ورد في مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك محفظة مفقودة داخل مصعد الفندق، ولم يكن النزيل يقيم في الفندق أساسا خلال هذه الفترة، حيث إن آخر إقامة له بالفندق كانت منذ 4 أشهر، وإن الشاب قام منذ يومين بتصوير المقطع خلال تواجده بالفندق بطريقة غير نظامية بحثا عن الإثارة والشهرة.

ولفت إلى أن الشاب كان على الأرجح في زيارة لصديق له بالفندق وقام بفبركة وتصوير المقطع، وقد تقدم الفندق ببلاغ ضده للنيابة العامة تمهيدا لطلب محاكمته، رغم تراجع النزيل وقيامه بحذف المقطع المفبرك.