برنامج تغريد تلقائي آخر حيل لجان بشارة لدعم تميم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

لم تكتف قطر، بتدريب اللجان الإلكترونية التابعة لها على إطلاق الأكاذيب، ومهاجمة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، عن طريق تبني نفس الأفكار وترديد نفس الكلام الحرفي، فقط، بل سهلت عليهم مهمتهم وأراحتهم من مجرد التفكير فيما يكتبونه، وأطلقت برنامجا جديدا يقوم بالتغريد التلقائي لدعم تميم.

ويعمل البرنامج من خلال تطبيق ما يسمى تميم المجد، ليقوم المغرد بالاشتراك في التطبيق مرة واحدة وتظهر تغريداته دون أن يكتب منها حرفا في محاولة لإلغاء عقولهم تماما.

ويؤكد التطبيق الجديد ما سبق وتحدث عنه المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني حول الحسابات الوهمية التابعة لخلايا عزمي بشارة.