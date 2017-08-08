⁠⁠⁠⁠⁠" القحطاني " يرأس الاجتماع الأول للجنة الأمنية بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انفاذا لتوجيهات سمو وزير الداخليه رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز – حفظة الله ـ ترأس معالي مساعد وزير الداخليه لشؤون العمليات المشرف على الامن العام الفريق اول /سعيد بن عبدالله القحطاني، الاجتماع الأول للجنة الأمنية بالحج – بحضور كافة اعضائها، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة.

وفي مستهل الاجتماع رحب معالي رئيس اللجنه الامنية بالحج بإعضاء اللجنة الامنية، ناقلا لهم تحيات وتمنيات سمو وزير الداخليه بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي للتأكد من جاهزية خطط الاجهزه الأمنيه والعسكريه المشاركه في اللجنه الأمنيه من كافة النواحي التنظيمية والوقائية والخطط المساندة وخطط الطوارىء والتأكيد على أهمية تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات الأمنيه والعسكريه والجهات المشاركه الاخرى بما يكفل باذن الله ان يكون حج هذا العام مميزا بكافة مراحله.

وأكد معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات، على أهمية المرحلة الحالية في ظل الأوضاع والطروف الراهنه، والتي تستوجب رفع درجة الاستعداد والجاهزيه لكافة الأجهزة الأمنية المشاركه في مهة حج هذا العام، وأهمية التأكيد على العاملين على اختلاف مستوياتهم ورتبهم بالدور المنوط بهم حسب موقعهم الوطيفيي ومهام وطبيعة عملهم وضرورة التفاني في خدمة ضيوف الرحمن احتساباً للاجر من الله وتحقيقاً لتطلعات القياده الرشيده لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله .

كما ناقش المجتمعون عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاص ومهام اعمال كل قطاع، وقد حضر الاجتماع معالي قائد قوات امن الحج الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي.