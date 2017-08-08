بالخطأ.. أمريكيان تملكا شارعًا في سان فرانسيسكو - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وسط غضب ملاك العقارات، تمكن زوجان من مدينة ساوث باي بولاية فلوريدا الأمريكية من شراء أحد أكثر شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تميزًا، مقابل 90 ألف دولار فقط، وذلك بسبب خطأ بريدي والتخلف عن سداد ضريبة تقدر بـ 14 دولارًا فقط.

ووفقًا لصحيفة ” سان فرانسيسكو كرونيكل ” المحلية، فقد اشترى كل من الزوجين تينا لام والمستثمر العقاري مايكل تشنغ، المولود في تايوان، شارع بريسيديو تيرس مقابل 90 ألف دولار، خلال مزاد، عقد في إبريل عام 2015، دون علم السكان.

ويدرس الزوجان فرض رسوم على أصحاب المنازل، مقابل السماح بترك سياراتهم في شارعهما الخاص.

غير أن ملاك العقارات وسكان الشارع عبروا عن غضبهم بعد اكتشافهم لأمر شراء شارعهم متأخرًا، مقدمين التماسًا لإلغاء عملية البيع، حيث اختصموا الزوجين وإدارة المدينة.

وعقد مزاد البيع بسبب توقف اتحاد ملاك شارع بريسيديو عن دفع ضريبة عقارية سنوية، تقدر بنحو 14 دولارًا، لمدة 3 عقود، بسبب خطأ بريدي، بحسب ما قاله قانونيون.

وعلقت المتحدثة باسم مجلس المدينة أماندا فريد، على ذلك، بقولها إن 99 بالمائة من ملاك العقارات في سان فرانسيسكو يعرفون ما يجب فعله، وهو دفع الضرائب في مواعيدها، والتأكد من تحديث العناوين البريدية.