⁠⁠⁠⁠⁠النوم أقل من 6 ساعات يسبب نفس أضرار المخدرات والخمور - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة مثيرة للقلق عن أن الحصول على النوم أقل من ست ساعات فى الليل قد يسبب نفس الأضرار طويلة المدى لتعاطى الكحول والمخدرات.

وبالنسبة للجسم، يؤدى الحرمان من النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالبدانة والاكتئاب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ما يجعل الخبراء يسمونه ” المرض الحديث ” ، وفقًا لموقع صحيفة ” ديلى ميل ” البريطانية.

وأشار الباحثون من جامعة ويسترن الكندية إلى أن الاستيقاظ لمدة 18 ساعة يؤدى إلى نفس الضعف الإدراكي فى الناس الذين يكونون في حالة سكر.

ووجد الباحثون أن الناس الذين يحصلون على أقل من ست ساعات من النوم في الليل يمكن أن يعانون من الآثار الصحية التراكمية الرهيبة على المخ.

وعلى الرغم من أن الحصول على ليلة واحدة فقط من النوم أقل من ست ساعات فقط أو أقل لن يكون لها تأثير كبير على الصحة في كثير من الأحيان مقارنة بالأشخاص الذين يفقدون ليالى كثيرة من النوم.

وأضاف الدكتور أدريان أوين من جامعة ويسترن، أن النوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الهرمونات التي تؤثر على الجوع (الغريلين والكورتيزول واللبتين) وهذا هو السبب في أن الحرمان من النوم يزيد الشهية ويؤدى إلى الإفراط فى الوزن وزيادة الوزن.