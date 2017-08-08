⁠⁠⁠⁠⁠النوم أقل من 6 ساعات يسبب نفس أضرار المخدرات والخمور - صحيفة صدى الالكترونية

النوم أقل من 6 ساعات يسبب نفس أضرار المخدرات والخمور
كشفت دراسة علمية حديثة مثيرة للقلق عن أن الحصول على النوم أقل من ست ساعات فى الليل قد يسبب نفس الأضرار طويلة المدى لتعاطى الكحول والمخدرات.
وبالنسبة للجسم، يؤدى الحرمان من النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالبدانة والاكتئاب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ما يجعل الخبراء يسمونه ” المرض الحديث ” ، وفقًا لموقع صحيفة ” ديلى ميل ” البريطانية.
وأشار الباحثون من جامعة ويسترن الكندية إلى أن الاستيقاظ لمدة 18 ساعة يؤدى إلى نفس الضعف الإدراكي فى الناس الذين يكونون في حالة سكر.
ووجد الباحثون أن الناس الذين يحصلون على أقل من ست ساعات من النوم في الليل يمكن أن يعانون من الآثار الصحية التراكمية الرهيبة على المخ.
وعلى الرغم من أن الحصول على ليلة واحدة فقط من النوم أقل من ست ساعات فقط أو أقل لن يكون لها تأثير كبير على الصحة في كثير من الأحيان مقارنة بالأشخاص الذين يفقدون ليالى كثيرة من النوم.
وأضاف الدكتور أدريان أوين من جامعة ويسترن، أن النوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الهرمونات التي تؤثر على الجوع (الغريلين والكورتيزول واللبتين) وهذا هو السبب في أن الحرمان من النوم يزيد الشهية ويؤدى إلى الإفراط فى الوزن وزيادة الوزن.
الثامري[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل الشعب عندنا في الاجازه كلهم أو الغاااالب منهم مدمنين
كلهم سهر محد ينام حتى الشيبان صارو يسهرون
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6547 ] نشر منذ 58 دقيقة
( وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)
:
{ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ }
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10155 ] نشر منذ 58 دقيقة
تمام 👍
معلومات طيبه
شكرا جزيلا صدووو 👍😊
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1104 ] نشر منذ 48 دقيقة
الناس في الاجازه صاير ليلهم نهار ونهارهم ليل
ناس يطبخون غداهم نص الليل
ماتشم الي ريحة الطبخ والبصل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1104 ] نشر منذ 46 دقيقة
متى بس تجي المدارس تنظم اوقاتهم ونومهم
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9071 ] نشر منذ 46 دقيقة
انام الى ١٠ ساعات ماعندي مشكلةة 😴🌚
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16007 ] نشر منذ 43 دقيقة
انقلبت الموازين. قلبو اليل نهار والنهار ليل بس مو شرط 6ساعات لان فيه ناس نومهم خفيف
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6547 ] نشر منذ 41 دقيقة
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60)
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قوله : ” وهو الذي يتوفاكم بالليل “، يعني بذلك نومهم =” ويعلم ما جرحتم بالنهار ” ، أي: ما عملتم من ذنب فهو يعلمه, لا يخفى عليه شيء من ذلك.
رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 32 دقيقة
صحيح هالكلام 😭😭 قلة النووم
تجيب كل الامراض النفسيه والجسديه
الله يعافينا وياكم🌸
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6547 ] نشر منذ 21 دقيقة
مُمكن الإنسان إذا آوى إلى فراشه ألا يستيقظ «يتوفى»
لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه يقول يا رب :
(( إنْ أمْسَكْتَ نَفْسِي فارْحَمْها ، وَإِنْ أرْسَلْتَها فاحْفَظْها ))
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6547 ] نشر منذ 14 دقيقة
هل «الشيطان» ينام?👹🤔
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6547 ] نشر منذ 4 دقائق
أنا أظن والله أعلم إن الشيطان ماينام لإن عنده مُهمات كثيرة يادوب يلحق🤣🤣😹
بالضبط مثل [ شياطين الإنس ] نومهم متقطع يخافون ينامون ويفوتهم شئ
شغالين حسد وخطط لايذاء الآخرين وتدميرهم لذلك تلاقي مخهم دائمًا مشوش وأرق ونفسيات
كان الله ف عونهم😂😂😹
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13828 ] نشر منذ 2 دقيقتين
سبحان الله العظيم