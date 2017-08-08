حريق في طائرة سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 8
أغسطس
زين ربي سلمهم
المضيف يقول مافيه حريق
وصوت الطفايه واضح
تصرف لتهدئة الركاب حتى ما يصير ربكه
لكن المفترض من الطيار وقف الطيارة
لأنه واضح كانت تاخذ مسار مدرج الاقلاع
ويقول لازم تمشي عشان يشتغل المكيف
ليه طيارة ولاّ جمس مديل 84 😂😂
الله ستر
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 1 ساعة
زين ربي سلمهم
المضيف يقول مافيه حريق
وصوت الطفايه واضح
تصرف لتهدئة الركاب حتى ما يصير ربكه
لكن المفترض من الطيار وقف الطيارة
لأنه واضح كانت تاخذ مسار مدرج الاقلاع
ويقول لازم تمشي عشان يشتغل المكيف
ليه طيارة ولاّ جمس مديل 84 😂😂
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ستر