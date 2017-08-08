ترامب ينشر تقريرًا عن معلومات سرية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسائل الإعلام دائماً، بسبب إفشاء معلومات سرية، لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رفضت التعليق، اليوم الثلاثاء، على تقرير نشره الرئيس نفسه على موقع تويتر.

وقالت السفيرة ، نيكي هالي، في مقابلة مع شبكة ” فوكس نيوز ” : ” لا يمكنني الحديث عن أي أمر سري، وإذا كان هذا في صحيفة، فهو أمر مخزي. ليس لدى أي سبب للتعليق ” ، وذلك رداً على سؤال بشأن تقرير ذكر أن كوريا الشمالية كانت تنقل صواريخ كروز مضادة للسفن على متن قارب قبالة ساحلها الشرقي.

وكان ترامب أعاد على تويتر نشر رابط للتقرير الذي بثته شبكة فوكس نيوز، استناداً إلى مصادر في المخابرات الأمريكية، لم يتم تسميتها، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء.