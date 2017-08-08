بالفيديو.. تعرف على حركة الداب وسبب تجريمها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يبدو أن المنشد عبدالله الشهراني لم يطلع على تحذير اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نبراس أمس، من القيام بإيحاءات أو حركات من بينها حركة الداب التي تشجع على تعاطي المخدرات وتروج لها.

والمعروف أن حركة الداب من الحركات المجرمة في المملكة، حيث إنها تقليد لمروّجي المخدرات وتعتبر ضمن الدعوة والتحريض على تعاطي المخدرات.

وظهرت حركة الداب في أميركا في سبعينيات القرن الماضي ويقصد بها استنشاق أبخرة الحشيش المركّزة التي تصيب متعاطيها بالهلاوس والإدمان.

وكانت نبراس قد حذرت أمس من القيام بالسلوكيات الخاطئة أو تقديم مفاهيم واتجاهات تخالف القيم الأخلاقية والاجتماعية، سواء كانت لفظية أو حركية أو مكتوبة أو منشورة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نبراس: إن من يقدم أو يمارس أو ينقل حركات أو إيحاءات تدعو أو تحرض لتعاطي المخدرات أو الترويج لها أو إنتاج‏ مقاطع أو مشاهد تدعو إلى تعاطي المخدرات معرض لعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معاً، مع أخذ التعهد لمن يناقض معايير أنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات.

وأوضحت نبراس أن ذلك يأتي استناداً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ونظام مكافحة المخدرات.

وكانت نبراس قد أعلنت اليوم أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف ألقت القبض على منشد لقيامه بمخالفة أنظمة اللجنة الوطنية ومشروع نبراس وأدائه حركة الداب التي ترمز لتعاطي الحشيش.

وأثار أحد المنشدين الجدل وهو يؤدي حركة الداب بينما كان يؤدي وصلات في فعالية بالطائف قبل أن يقوم بعمل حركة الداب وسط صيحات الحضور.

واعتذر المنشد في وقت لاحق عن هذه الحركة بقوله: ” .. أقدم أشد اعتذاري لحكومتنا الرشيدة وجمهوري العزيز على الحركة العفوية غير المقصودة، في مهرجان الطائف تقبلوا اعتذاري ” .