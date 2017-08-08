بالفيديو.. تعرف على حركة الداب وسبب تجريمها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تعرف على حركة الداب وسبب تجريمها
يبدو أن المنشد عبدالله الشهراني لم يطلع على تحذير اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نبراس أمس، من القيام بإيحاءات أو حركات من بينها حركة الداب التي تشجع على تعاطي المخدرات وتروج لها.
والمعروف أن حركة الداب من الحركات المجرمة في المملكة، حيث إنها تقليد لمروّجي المخدرات وتعتبر ضمن الدعوة والتحريض على تعاطي المخدرات.
وظهرت حركة الداب في أميركا في سبعينيات القرن الماضي ويقصد بها استنشاق أبخرة الحشيش المركّزة التي تصيب متعاطيها بالهلاوس والإدمان.
وكانت نبراس قد حذرت أمس من القيام بالسلوكيات الخاطئة أو تقديم مفاهيم واتجاهات تخالف القيم الأخلاقية والاجتماعية، سواء كانت لفظية أو حركية أو مكتوبة أو منشورة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت نبراس: إن من يقدم أو يمارس أو ينقل حركات أو إيحاءات تدعو أو تحرض لتعاطي المخدرات أو الترويج لها أو إنتاج مقاطع أو مشاهد تدعو إلى تعاطي المخدرات معرض لعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معاً، مع أخذ التعهد لمن يناقض معايير أنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات.
وأوضحت نبراس أن ذلك يأتي استناداً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ونظام مكافحة المخدرات.
وكانت نبراس قد أعلنت اليوم أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف ألقت القبض على منشد لقيامه بمخالفة أنظمة اللجنة الوطنية ومشروع نبراس وأدائه حركة الداب التي ترمز لتعاطي الحشيش.
وأثار أحد المنشدين الجدل وهو يؤدي حركة الداب بينما كان يؤدي وصلات في فعالية بالطائف قبل أن يقوم بعمل حركة الداب وسط صيحات الحضور.
واعتذر المنشد في وقت لاحق عن هذه الحركة بقوله: ” .. أقدم أشد اعتذاري لحكومتنا الرشيدة وجمهوري العزيز على الحركة العفوية غير المقصودة، في مهرجان الطائف تقبلوا اعتذاري ” .
صداوي[ عدد التعليقات: 1212 ] نشر منذ 1 ساعة
مجرد شباب تافهين يغلب عليهم الجهل وهم قله
مغرد[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 1 ساعة
والله اها نه اذا ما انجلد حتى يعض الا رض ويمنع انشا الله شوف شكله ويقول ما يدرى وهو متقنها يارب امر يصدر بجقه ومنعه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10155 ] نشر منذ 1 ساعة
الشكوى لله
(ولو دخلو جحر ضب لدخلتموه)
هذا حنا امه تابعه وليست متبوعه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16007 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان يقلد واخرتها شرشحه. خل الداب ينفعك
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5312 ] نشر منذ 1 ساعة
حركة دشير متعاطين معروفة أصلا من غير ما توضيح واللي يسوونها ناس ناقصة عقل ودين واخلاق تقليد اعمى من ناس تافهة بلا عقل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31614 ] نشر منذ 57 دقيقة
المصيبه ربعنا اللي مثل الببغاوات اللي تردد ماتسمع دون ان تفهم او تعي ماتقول ,,
,,, الحاجات اللي يسوونها الخواجات لها عندهم معنى متعارفين عليه وفاهمينه ، والدشير تقلد ولاهم فاهمين لما يقلدونه معنى ,, ليُقال عنه والله فلان يقدر يسوي كذا وكذا ، طيب ايش معناها ؟؟ يبرد وجهه مايدري ويبربر بربره فاضية جوفاء ,, وحصل كذا موقف ، مره اسأل واحد مشغل مسجله اغنيه غربيه ( بوب مارلي ) اقوله ياترى هاالأغنيه عاطفيه والا وطنيه ؟ قال ,, هذا بوب مارلي ماتعرفه ؟ قلت لا ,, قال هذا بوب مارلي مغني فضيع اذا ماتعرفه اسمح لي اسميك متخلف ولا انت مواكب العصر ، ومن هذا الكلام .. لما انتهى قلت طيب يااخي ترجم لي كلامه على شان اكون متقدم واواكب العصر مثلك ,, ههههههه جلس يحوس باالكلام ومن ضمنه يقول يكفي انك تستمع وتنسجم مع الموسيقى ماهي طقطقة عود ومرواس ونهيق مثل نهيق الحمير ههههههههه ,, انتهينا على خير وانا ميت ضحك ويقول اضحك على نفسك .. راحت الأيام ، سنه او سنتين او اكثر بقليل ، وأقابله لحيته الى صدره .. وين بوب مارلي والجدايل والزقاير ؟ قال الله يرحمنا برحمته ، قلت آمين ,, بس ياترى انت هاالحين متقدم والا متخلف ؟؟ ههههههه
,, المهم مالنا بطويل السالفه .. علينا من التقليد الهمجي المتخلف او قل .. حال الغراب ,, يبي يمشي مشي الحمامه ماقدر ، رجع يبي مشيته الأصليه ضيعها ,, وإلى اليوم وتايه الراي مالقى مشيته الضايعه ، لأنه ضايع نصيب ,, حالة بعض الشباب اليوم مثل حاله .. اسأل الله الهدايه والصلاح لنا ولهم .. آمين ,