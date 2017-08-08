ابتكار سيارة مصنوعة من البنجر السكري وقابلة للتحلل - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

ابتكر طلاب هولنديون سيارة مصنوعة من الصمغ المستخرج من البنجر (الشمندر) السكري، وهي قابلة للتحلل، وأوضح مبتكروها أنها صديقة للبيئة.

وقال يانيك فان ريل وهو أحد المطورين في فريق (تي.يو/إيكوموتيف) من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا: ” فقط الإطارات وجهاز التعليق لم تصنع بعد من المواد العضوية ” .

ونسبة مقاومة هيكل السيارة، التي أطلق عليها اسم لينا، للوزن تساوي ذلك الموجودة في الهياكل المصنوعة من الألياف الزجاجية. ويزن هيكل السيارة 310 كيلوجرامات فقط.

وقال رئيس الفريق نود فان جيفل إن النماذج الأولية لم تنجح في اختبارات التصادم لأن المواد ” لن تنثني كالمعادن ولكنها تنكسر ” .

ودفعت المطالبات بالحد من تلوث الهواء ومواجهة التغير المناخي شركات السيارات بالبحث عن تصاميم بديلة لكن غالبيتها لا تزال تفتقر إلى الطاقة الكافية لتشغيلها.