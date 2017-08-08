مصر: جمارك البضائع تحبط تهريب حشيش وترامادول للإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت سلطات جمرك العتبة ، التابع لقرية بضائع مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولتين لتهريب كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول المخدر داخل طردين شخصيين، فى طريقهما لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه فى أثناء قيام طارق أبو بكر عبد العليم، وأيمن على حسن، مأمورى الجمرك، بالكشف على طردين شخصيين صادرين لدولة الإمارات، يحتويان ملابس شخصية عبارة عن سويتر قماش وفستان سهرة نسائى، وبالتدقيق فى محتويات الطردين، عثر مأمورا الجمرك على 4 لفافات بلاستيكية عليها لاصق بنى اللون على ” ياقة ” السويتر، وبفتحها عثر على 28 قطعة بنية اللون، يشتبه فى أن تكون من مخدر الحشيش.

كما عثرا مأمورا الجمرك خلال فحص الطردين، على 25 لفافة عليها ورق مفضض، وتحتوى على قطع بنية اللون بأحجام مختلفة، بإجمالى 25 قطعة، يشتبه فى أن تكون من مخدر الحشيش، إضافة إلى العثور على لفافة عليها لاصق فى الجزء العلوى من صدر فستان السهرة، وتحتوى على أقراص حمراء اللون مجروشة، يشتبه فى كونها من مخدر ” الترامادول ” .

وأضافت المصادر، أن سلطات الجمرك عثرت على لفافتين عليهما لاصق بنى اللون داخل ممر بنطلون جينز أطفال، وبفتحهما عثرت على أقراص حمراء اللون مجروشة يشتبه فى كونها من مخدر ” الترامادول ” .