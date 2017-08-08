رئيس جنوب أفريقيا ينجو من تصويت بسحب الثقة - صحيفة صدى الالكترونية

كيب تاون(صدى):

فشلت مذكرة لحجب الثقة عن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في البرلمان، اليوم الثلاثاء، مع وقوف نواب الحزب الوطني الافريقي الحاكم في صف زعيمهم رغم الانقسامات المتزايدة والانتقادات الشرسة لحكمه.

وأعلنت باليكا مبيتي، رئيسة البرلمان، ان اقتراح حجب الثقة الذي نال تأييد 177 صوتا وعارضه 198 نائبا.

وكانت المذكرة بحاجة الى تأييد 201 صوت من أصل 400 نائب، تضاعفت حدة الانتقادات الموجهة الى زوما من داخل المؤتمر الوطني الافريقي وسط فضائح فساد متعددة وتزايد المشاكل الاقتصادية ما أدى الى تراجع التاييد الشعبي لحزب نيلسون مانديلا، لكن مسؤولي الحزب ومعظم المحللين توقعوا فشل المذكرة نظرا للغالبية البرلمانية الكبيرة التي يحظى بها الحزب.

واحتفل الحزب بالانتصار على ما وصفه بأنه محاولة ” انقلاب ناعم ” .