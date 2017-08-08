مستشفى الملك فيصل التخصصي يفتح مكتبًا تنسيقيًّا في رجال ألمع - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المشرف العام على مستشفى رجال ألمع، الأخصائي أحمد معدي آل غنية، عن موافقة مستشفى الملك فيصل التخصصي على فتح مكتب تنسيقي له في مستشفى رجال ألمع.

وقال آل غنية، إن هذا المكتب سوف يكون حلقة وصل بين مرضى المحافظة والذين يراجعون المستشفى التخصصي بالرياض، مقدمًا للمرضى جملة من الخدمات التي تسهل عليهم وتجنبهم التكاليف العالية في التنقل.

وذكر آل غنية، أن من هذه الخدمات التي يقدمها المكتب تنظيم مواعيد المرضى، وإيصال الأدوية إلى مكتب مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمحافظة، وكذلك إصدار التقارير الطبية دون الحاجة لمراجعة المستشفى في مدينة الرياض.