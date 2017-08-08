150 مليار دولار حصيلة المبالغ المدفوعة من البنوك الأمريكية لتسوية قضايا التلاعب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دفعت المؤسسات المالية للولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات العشر الأخيرة150 مليار دولار، من أجل تسوية قضايا تشمل التلاعب أو سوء التصرف عند اكتتاب الرهون العقارية، أو عند تقييم الأوراق المالية، هذا بحسب الدراسة التي أعدتها صحيفة Financial Times..

وأوضحت أن قرابة 60% من هذه الغرامات – أي 89 مليار ولار – كانت من أجل تسوية ادعاءات بأن المؤسسات المالية المعنية قامت بتضليل المستثمرين لشراء الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية.

ودفع Bank of America وحده أكثر من ثلث المبالغ المستردة من قبل السلطات الأمريكية، أي 56 مليار دولار، يليه JP Morgan Chase الذي دفع غرامات بـ 27 مليار دولار.

وفي هذا العام فقط، حصلت السلطات الأمريكية على صافي مبلغ 19 مليار دولار من البنوك الأوروبية.