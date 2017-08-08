داعش ينشر فيديو ذبح الراعي خليفة السلطاني في تونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

نشر تنظيم داعش الإرهابي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو لعملية ذبح الراعي خليفة السلطاني، من قبل أحد إرهابيي التنظيم في يونيو الماضي بجبل مغيلة، بتهمة التجسس لصالح الجيش التونسي.

واستنطق الإرهابي الراعي خليفة السلطاني الذي أقر أن أحد حراس ثكنة سبيطلة طلب منه إعلامه في صورة رصد آثار الإرهابيين مثل آثار أحذيتهم عندما يكون بصدد رعي أغنامه في الجبل، وذلك دون أي مقابل مادي.

كانت حادثة قتل خليفة السطاني هزّت تونس مطلع شهر يونيو الماضي خاصة أن أخا الراعي مبروك السلطاني البالغ من لعمر 16 سنة قتل بنفس الطريقة في نوفمبر 2015.