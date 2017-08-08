طائرة إيرانية تقترب من مقاتلة أمريكية مسافة 31 مترا - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اقتربت طائرة إيرانية بدون طيار، مسافة 31 متراً من طائرة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بينما كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات في الخليج، بحسب مصدر مسئول أمريكي.

وأضاف المسؤول، أن طائرة البحرية الأمريكية إف/إيه-18 إيه اضطرت لتفادي طائرة قم-1 الإيرانية بدون طيار التي تجاهلت اتصالات لاسلكية متكررة، واصفا ما حدث بأنه ” غير آمن وغير احترافي ” .

وقال المسؤول إن هذه هي المرة الثالثة عشرة التي يحدث فيها واقعة تتسم بعدم الأمان وعدم الاحترافية بين القوات البحرية الأمريكية والإيرانية في 2017.