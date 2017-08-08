الجيش اللبناني يستعد لخوض معركته مع داعش بـ3 آلاف جندي - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

استعد الجيش اللبناني لخوض معركته مع تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك وبلدة القاع، الواقعتين على الحدود اللبنانية السورية، وعزز الجيش تواجده من خلال نشر نحو ثلاثة آلاف جندي في الطرف الشمالي الشرقي للبلاد.

من جهة أخرى، قالت المصادر إن طائرات تعود للنظام السوري قصفت في عمق الحدود اللبنانية السورية، فيما أفادت مصادر مطلعة بتجدد القصف الصاروخي والمدفعي للجيش اللبناني على مواقع ” داعش ” في جرود القاع.

ويأتي هذا رداً على إطلاق التنظيم سبعة صواريخ من طراز غراد في محيط بلدة القاع داخل لبنان من معقله على الحدود مع سوريا دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، وفق مصادر أمنية.